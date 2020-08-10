Майдан в Белоруссии только начинается

10.08.2020, Киев, Игорь Петров

Хотя Александр Лукашенко выигрывает пока в противостоянии с оппозицией, протесты еще не закончились и могут пойти по «майданному» сценарию.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

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«Пока что Лукашенко выигрывает, его силовой блок сработал как и положено. Сейчас в лагере оппозиции начнется перегруппировка сил, и при поддержке Запада пойдет развертывание протестных акций. Возможно, основной центр сопротивления будет не в Минске, а в каком-то областном городе. Были сообщения, что в нескольких городах полиция и спецподразделения опускали щиты и не применяли силу к протестующим.

Так что то, что мы видим сейчас – еще не конец. В ближайшие дни мы увидим новые вспышки протестных манифестаций. В принципе, в Белоруссии готова инфраструктура для серьезного протеста. Не случайно в Минске пытались установить баррикады. Там все готово чтобы протесты пошли по «майданной» модели, с поддержкой протестов извне и пр. Протесты еще не закончились, хотя первый раунд лукашенковские силовики явно выиграли», – сказал политолог.