Майдан в Киеве будет переименован в Русскую площадь

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Первый символический «Русский маяк» появится на въезде в Крым в ближайшем будущем. А финальный будет установлен в Киеве на Русской площади, в которую переименуют Майдан незалежности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымский объект станет первым из десяти проекта «Маяки русского мира», который будет презентован в конце октября на XXXI Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2023», и нацелен на создание единой архитектурной среды в Новороссии.

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«Маяки в любом случае – это символизм, «Екатерининская миля», которая по факту превращается в «Путинскую милю». То есть это так звучит, потому что это возврат России, возврат территорий и маяк отличная аллюзия к родной гавани», – пояснил в эфире «Крым 24» генеральный директор новостного агрегатора СМИ 2 Юрий Белоусов.

Первый «русский маяк» будет установлен на границе Херсонской области и Крыма. Как он будет выглядеть, станет известно непосредственно на фестивале. Там же организаторы намерены презентовать проект «Русская площадь».

«Мы это обсуждали, проговаривали и есть один из проектов, который будет называться «Русская площадь», где тоже будет стоять «русский маяк». Майдан незалежности должен называться Русская площадь, и там будет стоять «Маяк русского мира». Это будет символ нашего возвращения на исконно русские земли», – заключил Белоусов.