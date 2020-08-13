13.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Беспорядки
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Майдан в Минске пошел на спад: Вялые попытки блокировать дороги


Новой тактикой участников протестов в Минске вечером в среду стало перегораживание дорог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К противоправным действиям их вновь призвала польская сетка каналов в Telegram. Она также разгоняла ролики с бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые осуждали жестокость ОМОНа в предыдущие дни. Однако массовости протестов пока что это не помогло.

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В Сети опубликованы несколько видео небольших цепочек парней поперек улиц.

О задержании нарушителей не сообщается. Лишь на одном видео зафиксировано, как машины ГАИ разгоняются и едут на цепочку, которая разбегается.

Вместе с тем разгоны групп майданщиков с применением резиновых пуль и светошумовых гранат в различных районах продолжались. Протестующих на видео совсем немного.


Наблюдатели полагают, что оппозиция попытается нарастить активность протестов в пятницу. По опыту украинского Евромайдана провокации с целью эскалации происходили также накануне выходных.

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