15.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

«Майдан» в Минске против Лукашенко организовал Лукашенко


Попытка организовать массовые протесты в Минске полностью контролировалась белорусскими властями.

Благодаря ей Лукашенко пытался показать прочность своей позиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор».

«Лукашенко решил действовать в логике криминала 90-х, когда часто, что братва, что менты – сначала создавали проблемы, а потом показывали, что они их решают.

В Минске сделали «недомайдан», у меня от него осталось ощущение эмуляции (копирования – прим. ред.) процесса. Лукашенко все происходящее там как минимум контролировал.

Эта попытка «отмайданить Батьку» для него абсолютно не была страшной. Таким образом, Лукашенко стремился показать прочность позиций власти, то, что он управляет ситуацией, что его положение очень прочное и он в состоянии справиться с подобного рода вызовами», – заключил политолог.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть