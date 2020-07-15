«Майдан» в Минске против Лукашенко организовал Лукашенко

15.07.2020, Киев, Игорь Петров

Попытка организовать массовые протесты в Минске полностью контролировалась белорусскими властями.

Благодаря ей Лукашенко пытался показать прочность своей позиции.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор».

«Лукашенко решил действовать в логике криминала 90-х, когда часто, что братва, что менты – сначала создавали проблемы, а потом показывали, что они их решают.

В Минске сделали «недомайдан», у меня от него осталось ощущение эмуляции (копирования – прим. ред.) процесса. Лукашенко все происходящее там как минимум контролировал.

Эта попытка «отмайданить Батьку» для него абсолютно не была страшной. Таким образом, Лукашенко стремился показать прочность позиций власти, то, что он управляет ситуацией, что его положение очень прочное и он в состоянии справиться с подобного рода вызовами», – заключил политолог.