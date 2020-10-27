Майдан в Молдове может начаться уже на следующей неделе

27.10.2020, Москва, Елена Острякова

Майдан в Молдове, о котором предупреждал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и другие наблюдатели, может начаться досрочно.

Изначально «планировалось», что массовые протесты начнутся по окончании второго тура 16 ноября. В финальной схватке, как и четыре года назад, должны сойтись действующий президент Молдовы Игорь Додон и лидер прозападной оппозиции Майя Санду.

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К такому сценарию оппозиционерка начала готовиться с самого начала гонки, постоянно заявляя о готовящихся фальсификациях. Источником нарушений Санду видит избирательные участки в России, а также Приднестровье, против открытия которых она отчаянно боролась.

И вот вчера в интервью «Евроньюс» она открыто анонсировала Майдан.

«Он пытается сфальсифицировать выборы. Мы выступали с этими заявлениями, чтобы помешать ему это сделать. Но если он последует своим планам, мы предупреждаем его, что люди выйдут на улицы — люди сами нам об этом говорят», – сказала Санду.

В тот же день Игорь Додон, встречаясь с избирателями, тоже позволит себе экстравагантное высказывание, заявив, что рассчитывает победить уже в первом туре, причем, сослался при этом на деревенскую гадалку.

«По всем опросам мы, скорее всего, сможем выиграть. Я уверен, что победа будет за нами. Бабушка из Этулии гадает на яйцах. Не знаю, что это за гадание, но она сказала, что я выиграю в первом туре. Думаю, лучше с первого раза, чтобы мы не теряли деньги», – сказал Додон.

Победа Додона в первом туре облегчит Майе Санду организацию протестов. Дело в том, что в ее площадной потенциал никто в Молдове не верит. . Раньше все митинги для нее организовывал союзник по блоку ACUM Андрей Нэстасе, но сейчас она с ним разругалась.

Чтобы не попасть впросак с майданом, оппозиционерка загодя стала налаживать контакты со спойлером Додона – мэром самого русскоязычного молдавского города Бельцы Ренато Усатым. Этот скандальный персонаж с сомнительным прошлым (он объявлен в розыск МВД РФ) обладает всеми необходимыми качествами «горлана, главаря».

Не случайно последние дни в СМИ вбрасываются соцопросы, согласно которым во второй тур должны выйти Санду и Усатый. Таким образом, подготавливается почва для их союза в случае победы Додона в первом туре. Кстати, Усатый в ходе кампании щедро отпускал прозападной оппозиционерке комплименты.

Запад поддержит такой противоестественный союз на площади. Европейские и американские политики и дипломаты уже высказались по поводу ожидаемых фальсификаций.

В случае успеха цветной революции Усатый будет однозначно списан в утиль. Но, возможно, за этот акт самопожертвования ему обещана вполне сносная цена.