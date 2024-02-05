Майдан в России будут делать «шпионы-патриоты» – депутат от «ЕР» Федоров

Владимир Гладков.  
05.02.2024 18:18
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


В России ещё предстоит провести борьбу со шпионами и агентами влияния США среди чиновников, блогеров и даже лидеров патриотов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Нам придётся решать проблему шпионов. Это три большие группы – чиновники, блогеры, журналисты и лидеры патриотического направления.

Мы видели, как их готовили – Госдеп подбирал в России хороших политиков, молодых и энергичных, профессиональных. Например, которые были против Путина, участвовали в болотных процессах.

Их вывозили в Америку, оттуда они возвращались стопроцентными патриотами. Их просто обучали направлять свою энергию и умения на патриотическое направление. И они формируют повестку под патриотическим флагом», – утверждал Федоров.

«Поэтому, если мы говорим о Майдане в России, конечно он будет опираться на шпионов-патриотов», – добавил депутат.

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