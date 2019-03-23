Майдан в Сербии пошел на спад, несмотря на поддержку западных СМИ

23.03.2019, Белград, Михаил Рябов

Антипрезидентская акция протеста в столице Сербии сегодня собрала не более 2500 человек, рассказал «ПолитНавигатору» российский политолог Олег Бондаренко, находящийся сейчас в Белграде.

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«Сегодняшние протесты в Сербии демонстрируют тенденцию, что это движение, очевидно, идет на спад. В центре города мы видим не более 2000-2500 человек. Эти люди не были объединены какими-то едиными устремлениями и лозунгами – частично представляли националистическое движение, частично – прозападную оппозицию. Эти люди имеют только одну цель – смена власти в Сербии, при этом они выступают категорически против новых выборов, обвиняя власти, что кампания может быть как-то сфальсифицирована. Подобное «профессиональное революционное движение» вряд ли имеет какие-то шансы», – сказал эксперт.

«Характерно, что в толпе мелькали флаги Евросоюза, а если вспомнить, что действующего президента Александра Вучича обвиняют якобы в предательстве Косово, то обвинять его в предательстве Косово под флагами ЕС – высший цинизм.

И еще одна интересная деталь – единственный канал, который подогнал «тарелку» и обеспечил прямую трансляцию протестов, – был немецкий канал RTL. Мне кажется, это говорит о многом», – подчеркнул Бондаренко.