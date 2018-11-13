Майдан вместо Европы завел Украину в Африку

13.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Движение Украины в НАТО и ЕС – вранье государственной пропаганды, на самом деле бывшая советская республика скатывается к уровню Африку образца 1960-х годов. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украина, при сохранении нынешнего положения дел никогда не будет членом евро-атлантических структур.

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«Мы не в НАТО и ЕС движемся – мы движемся в Африку 60-х годов. На словах так, а на самом деле, в НАТО и ЕС не берут коррупционеров, тех, где забирают чужую собственность, тех, где президенты офшорники, слепотрастовики. Не берут таких. Тех, где обман всеобщий, во всех государственных институтах. Такого не должно быть… Сейчас силовики обдирают больше, чем это было при Януковиче», – сокрушаетсяГриценко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Украина оказалась на 132 месте рейтинга всемирного счастья, став таким образом самой несчастливой страной Европы. Также, согласно данным ООН, за чертой бедности проживают 80% украинцев, прожиточный минимум в стране приближается к порогу бедности африканских государств.