Майдан вместо России начнется в США?

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Новости Украины

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, в котором списал рекордную инфляцию в Америке на последствия российской спецоперации на Украине.

«Хочу рассказать об этой проблеме предельно ясно. Есть две главные причины инфляции, которую мы наблюдаем сегодня. Первая причина инфляции — это пандемия, какие случаются раз в сто лет. Она не только остановила нашу мировую экономику; она полностью расстроила систему поставок и спрос. А в этом году у нас есть и вторая причина. Спецоперация Путина на Украине. 60% мартовской инфляции объясняется увеличением цен на бензин на заправках», – сказал Байден.

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Спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова американского президента так:

«Так американцев давно не дурачили».

Телеканал CNN показал в эфире сравнение цен в апреле 2022 года с прошлогодними. Оказалось, что бензин в США за год вырос на 44%, авиабилеты – на 33%, яйца – на 23%, курица и молоко – на 15%, кофе и говядина – на 14%.

Тем временем, Минэкономики РФ опубликовало свежие данные об уровне инфляции, он составляет 6,4% — это ниже, чем текущая инфляция в США — 8,3%, а также в Европе — 7,5%. При этом в 9 странах ЕС инфляция уже достигла 10% и более.

В соцсетях можно встретить такие саркастические сообщения американцев, комментирующих подорожание топлива: «С такими ценами на бензин мне нужна вторая работа, чтобы ездить на первую».

Интересно, что телеканал Russia Today обнародовал интервью с водителями на заправках США, где те винят в росте цен администрацию Байдена.

Похоже, не случайно, что на брифинге Минобороны РФ вечером в четверг была подчеркнута роль лично Байдена и Демократической партии в незаконной деятельности секретных военных лабораторий США на Украине, где проводились испытания биологического оружия и новых препаратов в обход норм безопасности.

«Через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена. В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе «Pfizer», «Moderna», «Merck», а также аффилированная с американским военным ведомством компания «Gilead». Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности», – заявили в Минобороны.