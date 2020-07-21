21.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
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Майдан всё равно настигнет Лукашенко – Делягин


Майдан в Белоруссии высоковероятен, но не в августе этого года, после президентских выборов, а в перспективе трех лет.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил российский экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Белоруссия будет скакать, как Украина, я на вас посмотрю. А такая угроза в Белоруссии есть. Я считаю это неприемлемым. На год-два-три, да Белоруссия – это идеальный вариант. А дальше надо будет смотреть», – сказал Делягин.

В то же время он высоко оценил стратегию белорусских властей в условиях коронавируса, попытку представить который как пандемию – считает либеральным заговором.

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