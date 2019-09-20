Майдан завоевал право батрачить на польских панов

20.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня в Польше потомки боевиков УПА, вырезавших поляков, теперь гнут спины на внуков своих жертв.

Об этом в своем блоге пишет белорусский политолог Алексей Дзермант.

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Он опубликовал снимок украиноязычного рекламного носителя на автовокзале в Варшаве с услугами польского мобильного оператора.

«Есть в этом что-то архетипичное, словно привет из 16 века, когда Украина после Люблинской унии отошла Польше. По большому счету, за что стоял майдан? За право выехать в Польшу и батрачить на панов. Украинцев там по разным подсчетам уже до 2 млн человек», – отмечает эксперт.

Он также добавил, что основная масса украинцев в Польше – это жители Западной Украины.

«Тоже своеобразная ирония истории. Потомки тех, кто поддерживал УПА и был повинен в геноциде поляков, теперь гнут на них спины. Наверное, это даже справедливо. Впрочем, не все украинцы такие, есть и из центральных и восточных регионов. Если их станет еще больше, то моноэтническая и религиозная идиллия в Польше будет нарушена. Этноконфессионального мира не будет. И тогда, видимо, стоит ждать нового Хмельницкого. В таком случае и поляки получат по заслугам – за то, что поддержали майдан», – резюмирует Дзермант.

В комментариях к записи подписчик Роман Рожков уточнил в польском Вроцлаве тоже полно такого рода объявления.

«И рядом даже есть обменник валют, где написано по-польски и по-украински», – написал Рожков.