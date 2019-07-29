Майдана в Москве не будет, но закон о выборах надо менять

29.07.2019, Москва, Анатолий Баранов

Угроза либерального майдана в Москве преувеличена, тем не менее, протесты вскрыли проблемы с избирательным законодательством, актуальные не только в столице, но и по всей России. Об этом в авторской колонке пишет главный редактор издания Форум.Мск Анатолий Баранов.

…Акция либералов в Москве закончилась, майдана не получилось, силы света и добра в лице ОМОНа и 2-го спецполка полиции одержали победу и задержали то ли тысячу сто, то ли тысячу триста смутьянов. Но вопросы-то остались…

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Ну, не допустили к выборам десяток либеральных кандидатов. А если б допустили? При 45 округах даже простого большинства у либералов не получалось никак. А сейчас складывается впечатление, что восстала какая-то могучая сила…

И ведь сняли с выборов далеко не одних либеральных кандидатов (а других либеральных кандидатов даже и не думали снимать, как «яблочника» Бунимовича и других из «команды Каца»). Например, вместе с Яшиным не допустили до выборов и его главного оппонента, героиню «Русской весны» Марию Коледу. Сняли члена Совета по правам человека при президенте РФ Андрея Бабушкина.

И встает естественный вопрос – возможно ли вообще по существующим правилам пройти на выборы через сбор подписей, и ничего не нарушить? И все в один голос говорят: нет, невозможно!

Но мы видим – одних снимают, а к другим нет вопросов. Хотя вопросы эти задавались публично, вот только ответов, кстати, обязательных по закону, не было.

Пример самый вопиющий – кандидат от КПРФ Екатерина Енгалычева, то есть кандидат, которому вообще не требуется собирать подписей, пишет касательно кандидата- «самовыдвиженца» Кирилла Никитина: «более половины подписей за его выдвижение подделаны».

А надо напомнить, что кому-то пришла в голову «гениальная» идея – всех кандидатов от партии власти, включая даже главу Московского отделения «Единой России» Метельского пустить как «самовыдвиженцев». Мол, москвичи еще до выборов подтвердят «мандат доверия», а москвичи возьми, да и не подтверди!

Да попробуйте за месяц собрать 6 тысяч подписей с нотариальным заверением, причем еще и в разгар лета! Особенно за кандидатов, о существовании которых столичный избиратель и не знает ничего.

Ну кто, скажите, может знать такого патриота, как директор Центра налоговой политики МГУ, партнер «PwC в России»? А именно это и есть кандидат Никитин, которого неизвестно за какие заслуги решили протащить в депутаты.

Впрочем, некоторые его «заслуги» озвучивает кандидат Енгалычева: супруга партнера «Прайсуотерхаус» является первым замминистра в правительстве Москвы, причем по долгу службы взаимодействует именно с такими структурами.

Но тут дело даже не в частном конфликте интересов, а в том, что не только рядовые кандидаты, но и кандидаты от партии власти столкнулись с тем, что реально собрать подписи по существующим правилам невозможно. И тоже, вместе с либералами, патриотами и прочими принялись «рисовать».

Вот свидетельствует Енгалычева:

«Первой была обнаружена подпись члена инициативной группы «Против стройки на Мичуринском 30б»(#Мичуринский30б). Той самой, которая больше года ведет неравную борьбу с чиновничьим беспределом, объединившимся со строительной мафией Москвы. Всю зиму мы круглосуточно дежурили, обивали пороги чинуш, видя их наплевательское отношение к нам, видя, как они защищают застройщика, пригоняют автозаки для нас, незаконно задерживают нас, считают народ за быдло!

И неужели сейчас кто-то из нас способен поставить подпись за мэрского кандидата? НЕТ, конечно!

Незамедлительно мы связались с человеком, он в шоке, естественно ничего не подписывал, его подпись подделана! Пишет заявление».

«Почти на каждом листе знакомые люди, активисты со всех наших районов. Звоним людям напрямую или председателям домов, и просим уточнить, не подписывался ли такой-то? И от всех слышим ответ: «НЕТ!».

«Подделаны подписи и сотрудников ФСБ, и различных руководителей, и даже высоких чиновников – всех без разбора вписывали в подписные листы, ставя закорючку вместо подписей!».

«И теперь, ко мне и депутатам ГосДумы массово поступают заявления от людей, персональные данные которых вписаны в листы и стоят подделанные подписи, о том, что они не ставили свои подписи за Никитина и не предоставляли своих персональных данных. Все они требуют провести проверку, выявить виновных и привлечь к ответственности!»

И вот куда идут все эти заявления? Как мы понимаем, в корзину.

Вот это и есть повод для массового протеста! Не то, что не допустили каких-то либералов, а то, что наглядно продемонстрирована политика двойного стандарта, ну прямо по рецепту генералиссимуса Франко: «Друзьям все, врагам – закон!».

Никакой майдан в России невозможен, это ложная угроза. У нас просто нет такого массового национализма, как на Украине, а майдан там был именно националистическим, а отнюдь не либеральным.

А либералам устроить майдан просто не по силам, как бы они не старались копировать при этом украинские лозунги 2014-го года, которых теперь даже в Киеве порой стесняются.

А вот угроза потери доверия власти со стороны избирателей – она реальна.

И это ж не только с московскими выборами связано. Вот в Астрахани сняли с выборов Олега Шеина, левого профсоюзного деятеля, многолетнего депутата Госдумы от «Справедливой России». А в Севастополе, где вообще нет никаких либералов на поверхности, протестуют участники «Русской весны», тоже не допущенные к выборам.

А кто тогда «друзья власти»? Партнеры «Прайсуотерхаус»?

Уже глава СПЧ при президенте Михаил Федотов, сходив на акцию протеста, заявил, что закон о выборах надо менять, потому что он, по сути, провоцирует людей на нарушение закона!