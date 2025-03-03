Майданам конец: население Украины обезволено и примет любой исход – Онуфриенко

Население Украины не способно на протест и инертно наблюдает за происходящими событиями, хотя в 2022 году воодушевленно требовало «резать русню».

Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал политолог Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношение изменилось кардинально. Если в 2022 году это было: «Ура! Мы всех победим, выдавим русских на границы 1991 года, заграница нам поможет, 50 стран во главе с США и всей Европой – это монстр, который даст нам победить, а санкции добьют Россию окончательно, и мы ее поделим тоже», то сейчас, отслеживая, что пишут и на страницах Facebook, и показывается в СМИ по ту сторону мушки, там речь идёт о том, что Запад их предал, Трамп лёг под Путина, мы остаёмся одни. И, безусловно, наше наступление оказывает влияние, и те котлы, из которых командование не спешит выводить личный состав, оставляя на убой, лишь бы сдержать наше продвижение», – указал он.

По словам эксперта, всё это оказывает влияние на психологическое состояние и общую обстановку. На бунты такое население не способно: активисты убиты, либо сидят в тюрьмах, либо покинули территорию. Единичные действия вызваны отнюдь не любовью к России, а ненавистью к действующему режиму и тэцэкашникам.