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США находятся на пороге серьёзного внутреннего конфликта, который может привести к развалу страны. Об этом в интервью изданию Business Insider заявил известный в научной среде профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

По словам историка, если на следующих президентских выборах победит бывший глава Белого дома Дональд Трамп, Америка может прекратить своё существование в своём нынешнем виде.

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По мнению Снайдера, хотя прогнозы о новой гражданской войне в ближайшем будущем многим американцам могут показаться надуманными, специалисты, изучающие внутригосударственные конфликты, с ними несогласны.

Снайдер, эксперт по истории авторитарных режимов, выразил опасение, что США могут не выжить, если бывший президент Дональд Трамп снова предпримет попытку избраться в президенты в 2024 году.

На вопрос «Инсайдера» о его отношении к специалистам, прогнозирующим новую гражданскую войну в США, историк ответил так:

«Прежде всего, я просто хочу сказать, что для людей, которые на самом деле изучают истоки гражданских войн не только в США, но и как класс событий, Америка в настоящий момент выглядит не очень хорошо».

В качестве причин грядущего катаклизма Снайдер указал на высокую степень поляризации общества, веру в альтернативные реальности и лёгкость, с которой активные слои населения прибегают к насилию, отметив широкую поддержку Кайла Риттенхауса, подростка, убившего двух и ранившего ещё трёх человек на акции в поддержку движения BLM в Висконсине в 2020 году.

Напомним, присяжные оправдали Риттенхауза, заявившего на суде в своё оправдание, что он действовал в целях самообороны.

«Те социологи, которые действительно работают над этой темой — нейтрально — наблюдают тревожные сигналы в Соединенных Штатах, они свидетельствуют: общество находится на грани конфликта», – подчеркнул Снайдер.

Историк опасается, что следующий президент США может быть назначен, в случае его технического поражения в избирательной гонке. С помощью «некоторых уловок» кандидат, который проиграет всенародное голосование и коллегию выборщиков, может стать главой Белого дома.

По мнению Снайдера, рецепт победы проигравшего кандидата может выглядеть относительно законным:

«Нескольким штатам просто нужно воздержаться от голосования на выборах; затем, согласно делегациям штатов, голосует Палата представителей; затем Верховный суд благословляет полученную в результате конфигурацию власти; а затем внезапно у вас появляется действующий президент Соединенных Штатов».

При таком раскладе вполне возможно, что в США начнется гражданская война. Причём, историк убеждён, что этот сценарий, скорее всего, приведёт к распаду американского государства.

«С началом конфликта губернаторы начнут искать варианты для своих штатов. Американцы примутся мигрировать из одной части страны в другую, чтобы почувствовать себя в большей безопасности», – прогнозирует историк.

Внутренняя миграция ещё сильнее поляризует общество, поскольку в каждом из штатов усилится концентрация людей, либо безоговорочно поддерживающих, либо резко отрицательно относящихся к победившему на выборах кандидату в президенты.

А если учесть миллионы единиц огнестрела на руках избирателей и сложившуюся привычку решать политические разногласия в духе Дикого Запада, то несложно представить, чем может закончиться подобная «избирательная кампания».

«Это конфликт, который может закончиться фундаментальным политическим переформатированием, когда США, какими мы их знаем, прекратят своё существование».

Наиболее примечательное в этом прогнозе, что Снайдер ждёт подвоха от Трампа и трампистов, а отмороженный фан-клуб Демпартии США в расчёт не принимается.

Впрочем, не один только историк Тимоти Снайдер видит будущее Америки в мрачных тонах и полагает, что главная вина в возможном общественном противостоянии лежит на Трампе и его сторонниках.

Обзоры американской прессы свидетельствуют, что первые тревожные голоса американских историков и социологов о грядущей американской катастрофе начали появляться в 2018 году. Причём, причиной беспокойства экспертов стал вовсе не «конфедератопад» и шельмование Трампа широкими слоями «демократической общественности» и «защищённых классов».

Оказывается, опасность гражданской войны в США возникла после отправки по почте «консервами» бандеролек с бомбами Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. А до этого ситуация в стране была в полном ажуре.

Эту версию высказал историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон, предположивший начало гражданского раскола на президентских выборах 2020 года.

Профессор несколько лет мониторил американский сегмент интернета и спрогнозировал, что отражаемое им усиление внутренних противоречий и культурных разногласий рано или поздно выплеснется на улицы американских городов.

Что, собственно, и подтвердили события 2020 года, затравкой которых послужило убийство полицейским чёрного незаконопослушного гражданина Джорджа Флойда в Миннеаполисе, приведшие к ответному захвату Капитолия трампистами, против которых в одностороннем порядке развязаны репрессии властью победивших демократов.

Характерно, что избирательная слепота политкорректности американских экспертов заставляет видеть причину общественного раскола в трампистах, тогда как поразившая Америку уличная вакханалия BLM называется «преимущественно мирными протестами».

Ярким представителем такого рода экспертов является историк Эмили Уэйлен из Техасского университета, опасающийся начала гражданской войны в США по той причине, что «Штатами управляет хам с неэффективным правительством и ненадёжными союзниками, преследующими только свои цели». (Напоминаем, эксперт выступала из 2018 года, когда во главе Вашингтонского обкома стоял великолепный Донни).

Впрочем, гражданскую войну в США прогнозируют и более серьёзные специалисты. Например, профессор-историк Калифорнийского университета в Сан-Диего Барбара Уолтер, последние 30 лет занятая исследованиями гражданских войн во всём мире в составе специальной рабочей группы ЦРУ.

Занятно, что только с обострением политической борьбы между республиканцами и демократами эксперты увидели приближение катастрофы. Как будто неполадки в пробирной палатке раньше не бросались в глаза.

Взять хотя бы осеннее обострение 1992 года в Лос-Анджелесе, связанного с полицейским насилием против мелкого чёрного наркодилера Родни Кинга. Разборки полицейских с Кингом попали на видео и были показаны в новостях, что спровоцировало местное чёрное население к ответным погромам. Лос-Анджелес не спасли ни полиция, ни хвалёный SWAT «города ангелов», а только широкомасштабная армейская операция со стрельбой на поражение.

И причины грядущего раскола вовсе не в конфликте между демократами и республиканцами, представляющими две стороны американского капитала – финансистов-глобалистов и промышленников.

Опьянённые внезапной «пэрэмогой» в 1992 году, американские элиты перестали обращать внимание на собственные внутренние язвы, предпочитая лечению косметические меры в виде подачек и послаблений. И чем дальше, тем сильнее.

Обращая внимание на протесты BLM, американские эксперты почему-то игнорируют упорное сопротивление вакцинации от «короны» цветного и беднейшего населения США.

Американские цветные, подобно российским антиваксерам, уверены, что правительство выбрало их «морскими свинками» для совершенствования вакцин. Причём, пик сопротивления был достигнут уже при Байдене, что лишний раз подтверждает: к расколу американского общества партийность не имеет ни малейшего отношения. Есть общее недоверие к властям США, просто для цветных демократы по ряду причин предпочтительнее республиканцев.

Но, как мы видим, вне зависимости от партийной принадлежности хозяев Белого дома, американские элиты предпочитают не заморачиваться на прогнозах «вещих кассандр», а ищут решение в создании образа внешнего врага – будь то Россия, Китай, Иран или КНДР.

Также следует отметить, что в США кардинально изменились методы политической борьбы. И если ещё в начале «нулевых» избирательные кампании по образу и подобию 2016 и 2020 годов стали бы предметом для громких разбирательств специальными парламентскими комиссиями на предмет лжи и диффамации, то сегодня «майданизация» США по украинским лекалам в массовом сознании видится едва ли не нормой.

В политическом смысле «хозяин» и «собака» всё больше становятся похожими друг на друга.