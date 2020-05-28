«Майданная б*дь» – Куницын назвал себя нацменьшинством и разозлил украинку

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший премьер-министр Крыма, экс-депутат Верховной рады Сергей Куницын, поддержавший Евромайдан, считает, что на Украине государственным должен быть лишь один язык – украинский, а русский – это, по его словам, «язык нацменьшинства».

Об этом Куницын заявил в эфире телеканала «Наш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ни говори, украинский язык – единственный государственный, а все остальные языки, в том числе русский, крымско-татарский, гагаузская и так далее – они люди, которые как национальные меньшинства, имеют право на образование и получение его на родном языке.

Вот, найти баланс интересов основной титульной нации и людей, которые представляют национальные меньшинства – действительно, очень тонкий вопрос. Здесь нельзя в штанги попадать, здесь надо найти баланс интересов людей», – заявил бывший крымчанин.

На это адвокат Елена Лёшенко попыталась узнать, что Куницын понимает под определением русскоязычное меньшинство на Украине, но он не ответил и слово взяла экс-член Венецианской комиссии, юрист Марина Ставнийчук.

«Уважаемые коллеги, – это глубокий разговор. Что касается русского языка, то нужно сказать, что русский язык, в силу многих исторических событий, является родным для многих украинцев. Это не только язык национального меньшинства».

Позже в своем блоге Лёшенко добавила: «Товарищ Куницын пытался рассказать, что я – русскоязычное «национальное меньшинство»! Вот можно этих старых обкомовско-майданных б*дей выдержать?! Заехали во власть ещё при Кучме, по сто раз переобулись на ходу и теперь они дальше определяют на каком языке нам жить.

И вот в каждом же эфире надеваешь им Конституцию и права человека на голову, а им хоть бы что!.. Я прекрасно знаю украинский, и говорю на нём часто в эфирах. Но это не значит, что кто-то имеет право отнять у меня или других право выбора».