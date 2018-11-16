Майданная шафирка грозит расплатой журналистам-«сепарам»

17.11.2018, Черновцы, Владимир Гладков

Редактор украинского издания «Левый берег» Соня Кошкина, обслуживавшая в прошлом «регионалов», а ныне – националистический режим, озвучила угрозу в адрес журналистов, сочувствующих России или повстанцам Донбасса. Никакого прощения им, даже в случае «раскаяния», не будет, предостерегла Кошкина в интервью «Черновицкому проминю».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я бы не сказала, что свободы слова в Украине совсем нет. Я хорошо помню историю, когда у меня был очень неприятный разговор с президентом. Я была на абсолютно оправданных эмоциях, это было связано с делом Бабченко и «списком 47-ми», я много чего в лицо сказала. С оглядкой на статус, я должна была бы вести себя немного корректнее. Если б это было про Януковича, на следующий день у меня в редакции были бы СБУ, Генпрокуратура, вынули бы все сервера и дома десять обысков по какой-то не относящейся к вопросу причине. После этого ничего не было», – похвалила Кошкина великодушие Порошенко, которого, впрочем, беспристрастные критики называли в СМИ недобрым и злопамятным человеком.

«На самом деле, времена (после государственного переворота на Украине, – ред.) очень сильно изменились. Сравнивать лучше или хуже – немного шарлатанство. Очень изменились пределы свободы самого журналиста. Если ты что-то делаешь, ты несёшь за это персональную ответственность.

Если ты долгие годы работал на пропагандистском ресурсе, а потом говоришь, что всё осознал и раскаялся, простите меня грешного – на кого этот цирк рассчитан?

Или если человек говорит, мол, я делал какое-то интервью, но я не понимал, что я делаю, вообще там случайно оказался, мимо проходил – а чем ты думал, когда сидел в эфире, почему ты задавал вопросы, которые задавал?

Это мера ответственности каждого, мера совести каждого. Вот и всё, это очень простая характеристика», – добавила Кошкина.

Напомним, что в Киеве после Евромайдана был убит известный журналист и писатель Олесь Бузина, критиковавший государственный переворот на Украине. Подозреваемые в его убийстве боевики АТО были отпущены на свободу судом под давлением радикальных правых организаций.

Многие журналисты на Украине были арестованы по обвинению в работе на российские СМИ или призывы к бойкоту мобилизации на гражданскую войну в Донбассе.