Майданная Украина прискакала к феодальной панщине – экс-нардеп

31.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Украину окончательно пустили с молотка, приняв закон о продаже земли – теперь в стране снова наступила панщина, поскольку основными землевладельцами станут западные олигархи и корпорации.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, закон был проголосован с грубейшими нарушениями регламента, и может быть легко оспорен при условии, что в Конституционном суде будут честные судьи.

«Здесь напрямую нарушен закон о регламенте, потому что внеочередные сессии собираются исключительно под те вопросы, ради которых они собраны. В этом и есть смысл внеочередной сессии. Порядок голосования за поправки или против них также вызывает вопросы – было очевидно, что людей было в два раза меньше в зале, чем необходимо. Можно ли отменить?

Вот, мой закон об основах языковой государственной политики, который был принят без нарушения регламента, смогли отменить через пять лет решением Конституционного суда, когда наполовину изменили состав суда. К закону моему претензий не нашли, но нашли отклонения от нормы регламента.

Но решение Конституционного суда в данном случае является составной частью Конституции, вступает в законную силу с момента провозглашения и действует как часть Конституции. Поэтому, если опираться на решение суда, то Зеленский не имеет права даже подписывать данный закон, если будет от кого-то обращение о том, что нарушен регламент.

Поэтому те, кто называют себя сегодня оппозицией, имеют право обращаться в Конституционный суд, который таковым не является, и этот закон даже не будет подписан. Это что касается законной процедуры.

Ну а что будет – закон будет действовать потому, что кредит МВФ не дал, потому что не был принят закон о земле. Закон о земле принят, Украину пустили с молотка, последний ее ресурс поступил в руки уважаемых и богатых людей. Наступила панщина», – резюмировал Колесниченко.