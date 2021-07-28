Майданный режим жестоко отомстил политическим оппонентам за свое унижение и расквашенные носы

28.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Суд Северной Македонии приговорил к большим срокам четырех представителей прежней национально-патриотической элиты государства.

Об этом сообщают македонские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-спикер Собрания Македонии Трайко Вельяноски получил шесть с половиной лет тюрьмы, бывшие министры Миле Янакиески и Спиро Ристовски – по шесть лет и три месяца, бывший директор Службы безопасности и контрразведки (УБК) Владимир Атанасовски – шесть лет лишения свободы. Все четверо было осуждены за «создание угрозы конституционному порядку и безопасности». Все четверо принадлежали к правившей страной до македонского майдана национал-патриотической элите, представленной партией ВМРО-ДПМНЕ, которая боролась против переименования страны, преференций албанским сепаратистам, полного подчинения Македонии интересам Запада.

Еще один фигурант дела – бывши премьер-министр Македонии и лидер ВМРО-ДПМЕ Никола Груевски предусмотрительно покинул страну и, несмотря на требования Скопье выдать его, получил политическое убежище в Венгрии.

Поводом для инцидента, который лег в основу судебного преследования нынешней македонской оппозиции стал штурм парламента национал-патриотами в апреле 2017 года (см. заглавное фото), когда вопреки их бойкоту избрания спикером албанца Талата Джафери, которого проталкивала майданная коалиция, та решила провести выборы даже в отсутствии кворума.

Неприятие ВМРО-ДПМНЕ кандидатуры Джафери обусловлен тем, что в ходе бунта албанских сепаратистов в 2001 году тот, будучи армейским офицером, дезертировал из своей части и примкнул к сепаратистской «Армии национального освобождения». Конфликт закончился тем, что США и НАТО не дали македонскому руководству добить сепаратистов и заставили подписать с ними Охридское соглашение. При этом в 2013 году дезертир и бывший боевик Джафери под нажимом Запада стал министром обороны страны, а в ходе волнений 2017 года на своем авто протаранил толпу протестующих, но тогда, к счастью, никто серьезно не пострадал.

Узнав, что майданщики готовят избрание Джафери спикером, более сотни национал- консерваторов ворвались в здание Собрания и набросились на майданщиков, в частности, их лидер – Зоран Заев – был избит.

Заседание было сорвано, при этом Джафери удалось скрыться от возмущенных людей.

Напомним, что к власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году. Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны, и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской – национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.