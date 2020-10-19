Майданный вирус разгулялся по российскому Дальнему Востоку

19.10.2020, Москва, Елена Острякова

Продолжается противостояние рабочих Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) с владельцами предприятия группой FESCO.

Напомним, 5 октября докеры забросали касками президента FESCO Аркадия Коростелёва, приехавшего представить нового директора.

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А в минувшую пятницу после собрания коллектива на территории Владивостокского морского торгового порта инициативная группа рабочих заняла кабинет генерального директора порта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«До тех пор пока наши требования не выполнены, мы сами будем управлять портом, мы в отличие от вас знаем, как это делать! Мы передадим кабинет гендиректора ВМТП только З.К. Юсупову», – говорится в коллективном обращении докеров ВМТП, размещенного в «инстаграме» предприятия.

Рабочие не хотят видеть новое руководство в лице Романа Кухарука и готовы пустить в кабинет только бывшего начальника – Заирбека Юсупова. В порту считают, что владельцы уволили старого директора за отказ вернуть 19 млрд руб, которые пошли на погашение кредита FESCO.

В акциях неповиновения участвуют около 200 человек.

Сегодня в день 123-летия порта рабочие пригласили Юсупова, чтобы именно он, а не Кухарук, вручил грамоты передовикам.

Протестующие рабочие утверждают, что уволенный Юсупов ввел много мер по социальной поддержке. Они обратились за помощью к губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Новый директор Кухарук вынужден общаться с подчиненными посредством видеобращений.

«Я знаю, что вы переживаете в большей степени за тот уровень доходов, которого достиг порт. Однако я гарантирую, что ничего из того, что достигнуто, ухудшено не будет. Я призываю вас вернуться к нормальной работе, чтобы не потерять грузовую базу и клиентов», – сказал Кухарук в видеоролике.

Зато руководство FESCO добилось возбуждения уголовного дела по факту нападения на своего президента.

«Мы по-прежнему убеждены, что спланировали и осуществили это нападение люди, не имеющие отношение к профсоюзу и трудовому коллективу порта. Хочу отдельно обратить внимание, что нам известны имена всех, кто, преследуя свои цели, втягивает добросовестных и неравнодушных сотрудников в противоправные действия.

Налицо факты самоуправства и попытки незаконного захвата управления предприятием. Все эти сведения переданы в правоохранительные органы, им будет дана правовая оценка», —заявил президент FESCO Коростелев.

Несмотря на недельные протесты, порт функционирует: докеры просто подменяют друг друга. Осуществляется как прием, так и отправка грузов. Так, 14 октября ВМТП отправил 13 поездов в направлении Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Узбекистана.