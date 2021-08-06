Майданщица из Белоруссии смогла «отжать» у Арестовича лавры главного неадеквата

06.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет развязать войну между РФ и НАТО на территории собственного государства, при этом сам Батька в это время планирует отсидеться в бункере, потому что он безумен.

Об этом в своём видеоблоге заявила бежавшая из Белоруссии майданная активистка Татьяна Мартынова во время беседы с советником главы офиса президента Украины, спикером украинской делегации в «Минском формате» Алексеем Арестовичем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдая за действиями Лукашенко, есть мнение, что хочет товарищ войны, прямо спит и видит. Потому что то, что сегодня происходит в Белоруссии, насколько всё развалено, оно пожирает само себя. То, что происходит внутри. И война – это, конечно, та история, которая всё спишет, и при которой он будет сидеть ещё очень долго», – вещала Мартынова.

При этом она предположила целых три возможных варианта войны.

«Первый вариант – это гражданская, он пытался её развязать, у него ничего не получилось, белорусы отказались брать в руки оружие и мочить ОМОН. Второй вариант войны – он не очень хочет российские войска в Белоруссию, так как их численность выше, и русские генералы будут командовать белорусами. И кто он тогда – председатель большого колхоза? Это если он вместе с Россией нападёт на Украину. Есть третий вариант, который для него самый идеальный – это провокация на границе с Польшей или Литвой. Лучше с Литвой, так ему попроще будет. И далее пятый пункт – НАТО, потому что это страны НАТО и ОДКБ. Соответственно, они схлестнулись, а он сидит, наблюдает и потирает ручонки и радуется, и правит дальше», – фантазировала майданщица.

«Основным полем боя между НАТО и РФ будет Беларусь», – отметил Алексей Арестович.

«Да, а он в бункере будет сидеть», – уверяла блогерша.

«Не получится отсидеться в бункере, – возразил советник Зе-офиса. – Это будет странный способ для Лукашенко оставаться при власти, потому что от Беларуси не останется камня на камне, в случае войны НАТО и РФ, и он должен прекрасно это понимать».