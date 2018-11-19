Майданщица льёт крокодиловы слёзы – что же мы наскакали!

19.11.2018, Киев, Игорь Петров

Население Украины стремительно сокращается, а в государственном бюджете не заложено достаточно средств на поддержку здоровья людей. В частности, потребности онкобольных детей обеспечены лишь на 40%.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, в прошлом – одна из активных участников Евромайдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ежегодно нас становится меньше на 200-300 тысяч. Уже скоро мы дойдем до точки половины населения Украины, а в этом случае возрождение экономического и безопасностного потенциала будет чрезвычайно сложным.

Ежегодно в Украине диагностируется около 1000 случаев онкобольных детей. В бюджете на следующий год заложено на потребности лечения онкобольных детей лишь на 60% потребности. Это означает, что из каждых 100 онкобольных детей 40 останутся без помощи. И их родители будут жить под министерством здравоохранения в палатках, собирать в интернете деньги, продавать последнее имущество.

На их лечение надо выделить лишь 440 млн. Бюджетный комитет проигнорировал это предложение комитета по вопросам здравоохранения. Есть решение комитета по вопросам здравоохранения. Я обратилась к каждому депутату с письмом с просьбой не поддерживать бюджет, если не будет учтена в 100%-ном объеме потребность лечения онкобольных детей. Надо найти лишь 440 млн», – сказала Богомолец.