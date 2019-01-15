Майданщица вскрыла громкое преступление окружения Порошенко в Одесской области

15.01.2019, Киев, Игорь Петров

Олигарх Игорь Кононенко из окружения Петра Порошенко курирует вопрос искусственного банкротства Одесского припортового завода, чтобы некогда успешное предприятие затем по дешевке попало в руки нужных режиму людей.

С такими обвинениями в адрес бывших подельников по Майдану в эфире DumskayaTV выступила депутат Верховной Рады Александра Кужель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая прогрессивная схема рейдерства какого-либо предприятия – банкротство этого предприятия. На этом заводе – наглые рыжие уши господина Кононенко и его команды. Они все, и тот же Коболев (глава «Нафтогаза Украины», – ред.), понимают, что за эти долги они будут иметь влияние при продаже этого завода, это возможность переведения их в акции. Идет государственное преступление. Другого названия этому нет, это не политика, не экономика. Это обычное воровство госсобственности», – сказала Кужель.

Таким образом, киевским политиканам наплевать на местное население – Одесский припортовый завод обеспечивает четверть поступлений в бюджет города Южный, напомнила управляющая делами горсовета Лариса Шегида.

«Несколько лет городу будет очень тяжело выживать в этих условиях. Сегодня Одесский припортовый завод – это 25% доходов местного бюджета. Завод просто не работает, ни убытков, ни доходов у него нет. Убытки растут, потому что это и зарплата, и налоги, не говоря уже о тех долгах, которые накопил завод, когда пытался работать», – сказала Шегида.

Напомним, что до Евромайдана Одесский припортовый завод обеспечивал перевалку российского аммиака, который шел из Тольятти по трубопроводу, построенному еще в советские времена.