Майданщик, перебежавший к Зеленскому: Запад недоволен Киевом

28.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Западные кураторы Украины осудили последнее решение Верховной Рады, проголосовавшей за языковой закон, который нарушает права русского населения, а также венгров, румын и других национальных меньшинств.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил один из подстрекателей Евромайдана депутат Сергей Лещенко, незадолго до проигрыша Петра Порошенко открыто перешедший на сторону Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международные дипломаты не в восторге от языкового закона. С кем бы я ни говорил – все считают, что он несёт риски не столько в отношениях с соседями, сколько с точки зрения сохранения спокойствия в обществе, которое и так находится в посттравматическом состоянии после войны», – сказал Лещенко.

«Плюс, на волне выборов произошло серьёзное разграничение в обществе, я не хочу говорить слово «раскол», потому что оно имеет слишком демократическую окраску. Но общество необходимо, наоборот, сшивать, а не усугублять этот раскол. А Порошенко наоборот, этот сценарий дальше раскручивает с понятной целью – впереди парламентские выборы, скорее всего досрочные, и ему необходимо держать депутатов вместе», – добавил нардеп.