Майданщика из Херсона включили в списки обвиняемых на будущем Трибунале

10.05.2019, Херсон, Михаил Рябов

Так называемый «активист» Евромайдана из Херсона Андрей Наливайко должен быть включен в списки обвиняемых будущего Трибунала над украинскими нацистами по обвинению в убийствах.

Соответствующее заявление распространил экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одной из уродливых рож, входящих в пантеон звероподобных существ, которые уже пять лет расчеловечивают жизнь народа Украины в г.Херсоне и области, является некий Андрей Наливайко. Скорее всего, если бы не переворот 2014 г., это существо прожило и тихо сдохло бы никем и никак не познанное. Но эта тварь, как и подобные ему, пришла в наш мир людей на насилии, крови и акциях устрашения против мирного населения, в которых сильно нуждались те, кто захватил власть в Украине в 2014 году», – пишет Журавко.

Он напоминает, что одним из первых решений Верховной Рады после государственного переворота в Киеве было так называемое «Об освобождении политзаключенных», принятое вопреки нормам законов.

«Подонки не церемонились и не заморачивались соблюдением законов и прав. Им нужно было быстрее, буквально в считанные часы после захвата власти выпустить на волю своих соратников и агентов, которым предстояло еще немало работы по более глубокому проникновению во власть и обузданию народа, который очень скоро должен был понять, что же на самом деле произошло в результате переворота.

В пункте 1 упомянутого Постановления, подлостью и обманом захватившие власть бандеро-фашисты обвинили свергнутую ими власть Виктора Януковича в «осуществлении политики запугивания, репрессий, пыток и насилия в отношении протестующих». И, исходя, якобы из этого, нагло, никого не спрашивая, но «выражая суверенную волю украинского народа», хунта, захватившая Верховную Раду, «постановила немедленно освободить политзаключенных», – напоминает Журавко.

По его данным, тогда на воле оказались Виталий Запорожец (осужден на 14 лет за убийство участкового милиционера), «Васильковские террористы» Владимир Скважина, Сергей Бевз, Игорь Мосийчук, Андрей Билецкий, убивший 28-летнего капитана милиции в Херсоне Александра Кисилевского – Андрей Наливайко, а также другие лица, совершившие тяжкие преступления: Игорь Михайленко; Виталий Княжеский; Виталий Применко; Антон Бойко; Антон Шамов; Дмитрий Свитанько; Александр Радолов; Владислав Попович; Рустам Уразгельдиев; Сергей Ярмоленко; Андрей Бондаренко; Анатолий Попович; Игорь Ганенко; Виктор Смалий; Олег Однороженко.

«Как вы уже знаете, Игорь Мосийчук, Андрей Билецкий и Олег Однороженко пополнили «элитные ряды» нацистов-бандеровцев, когда первые два вошли в состав руководителей добровольческих бандитских формирований, а Однороженко стал телевизионным идеологом Майдана, вещая идеологию новоиспеченных украинских нацистов и формируя общественное сознание нового изуродованного фашизмом поколения. Для госдепа США и «партнеров с Запада» эти кадры – их передовая элита, на которую они ни денег, ни усилий по дипломатическому и правовому прикрытию не жалели…

И вот такими действиями своих боссов, херсонкий убийца Андрей Наливайко был отпущен на свободу. Напомню, что 27 января 2014 года в Херсоне евромайдановские боевики под руководством Наливайко, совершили нападение на трех сотрудников милиции, работников Управления уголовного розыска Херсонского областного УМВД, нанеся им ножевые ранения, а двум из них нанесли тяжелые ранения.

Врачи упорно боролись за их жизни, но одного из раненых милиционеров спасти не удалось…

28 января 2014 года капитан милиции Александр Кисилевский от полученных ножевых ранений скончался в больнице. Жена и 3-х летний ребенок лишились мужа и отца.

Верный сын Отечества отдал жизнь, исполняя свой долг, стоя на страже закона и порядка, охраняя жизни простых людей – наши с вами жизни…

А что же Наливайко? А эта мразь поехала добровольно в АТО, чтобы убивать там всех, кто из «русского мира». Еще он успел поразбойничать и пограбить на схемах криминальной добычи песка и леса в Херсонской области, где его дорожки пересеклись с дугой известной бандеровкой – Катериной Гандзюк.

Отличился Наливайко, уничтожая памятники в населенных пунктах Херсонской области.

Вы можете в сети интернет увидеть, как этот фашист плюет в лицо председателю Херсонского областного совета Виктору Пелыху.

Наливайко бесчисленное количество раз участвует в акциях и инцидентах, где он или лично бьет мирных безоружных людей, или присутствует в ситуации, где он организует избиение граждан.

Вспомните сентябрь 2014 год, когда люди поднялись и пришли к зданию Херсонской обладминистрации, и эта мразь, Наливайко, с битой в руках начал бить протестующих, не щадя бабушек, пожилых и людей среднего возраста. Бил он их и по голове, и по ребрам, и по туловищу, и по рукам, показывая свое человеконенавистничество, ненависть, прислуживая кровавой власти.

И в этом случае полиция не захотела с этим негодяем связываться. Все жалобы людей в полицию были отклонены. А через некоторое время документы по этому инциденту исчезли.

Наливайко Андрей фактически присутствовал в Херсоне при всех нацистских, так называемых, маршах. Можно сказать, что он один из самых главных карателей.

И так в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах и по сегодняшний день от этого урода у херсонцев покоя нет. Полиция и прокуратура, зная, кто у него кураторы и «крыша», даже и не думают привлекать этого преступника к ответственности.

Вот такая она «демократия», а точнее ДЕРЬМОКРАТИЯ в Украине! Через призму всего лишь одного человека вы в полной мере увидели, как делается фашизм в Украине, и, в частности, в моем многострадальном Херсоне.

Уверен, Наливайко не будет долго жить! Такие НАЦИСТСКИЕ ПРЕСТУПНИКИ НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ! ЕГО ЖДЕТ НЕМИНУЕМАЯ СМЕРТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОМУ ПРИГОВОРУ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА, который уже скоро начнет работу в Украине», – обещает Журавко.