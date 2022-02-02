Майданщикам не удалось сшить страну. Наступает прозрение?

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После путча 2014 года Украина продолжает оставаться расколотой, так и сумев решить стоящие перед ней проблемы

Об этом, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», тарший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

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«Проблемы, которые стояли перед Украиной в постсоветский период, на Майдане не решились. Какие были его идеи? Диктат галицийской идеологии и абсолютный уход в сторону коллективного Запада через интеграцию в европейские и натовские структуры. Сегодня, во время правления Зеленского, страна по-прежнему расколота. Запрос на «сшивание» общества не удалось реализовать, не говоря о том, что новая команда не справилась с коррупцией», – сказал Гущин «Известиям».

В свою очередь директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев считает, что уже сейчас для многих граждан Украины постпереворотная история является расставанием с иллюзиями.

«Когда на собственной шкуре ощущаешь все прелести заблуждений, фраза «благими намерениями вымощена в дорога ад» кажется очень мудрой. Думаю, что уже сейчас для многих события [майдана], причины и последствия войны в Донбассе вовсе не таковы, какими они казались сначала. Если кризис будет продолжаться до степени, когда деструктивные процессы станут необратимыми, произойдет переосмысление событий очень многими», – полагает Пантелеев.

Впрочем, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев убежден, что украинцы не станут менять свои взгляды на произошедшее в стране, поскольку им будет сложно признать свою неправоту.

«Украина пытается обосновать свое существование как государства, которому все обязаны. Для этого нужны разные мифы. Берется какое-то событие и вносится необыкновенный факт. Это компонент той самой политики, в рамках которой государство превращается в анти-Россию. Все, кто будут говорить, что произошло на самом деле в 2014 году на Майдане, будут превращаться в предателей», – резюмировал Суздальцев.