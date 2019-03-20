Майданщики анонсируют теракты в Киеве

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия якобы готовит диверсии и террористические атаки на территории Украины, а потому тех, кто обещает скорый мир с РФ, нужно наказывать.

Об этом во время заседания Верховной рады Украины заявила вице-спикер Оксана Сыроед, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу обратить ваше внимание на недавнее выступление начальника Генерального штаба Российской Федерации во время научно-военной конференции, где выступление фактически исключительно посвящено угрозам Украине. Она не вспоминается ни единым словом, вспоминаются только угрозы. Но всё, о чём идёт там речь, так это мы с вами. Начальник Генерального штаба Российской Федерации угрожает нашей критической инфраструктуре террористическими атаками, безопасности наших городов, нашему общественному порядку”, – утверждает Сыроед, не приведя, впрочем, дословных цитат, подтверждающих ее слова.

“Что это означает для нас? – продолжила она. – Прежде всего, что у России нет намерений иметь никакого мира с Украиной. Также это означает, что все те, кто сегодня вам обещают быстрый и радостный мир либо продались России, либо лгут. Что должна была бы делать власть, ибо её мы избираем для того, чтобы уберечься от этих угроз? Прежде всего, она должна была бы наказать всех тех, кто причастны к российской агрессии и, в том числе, спокойно сидят в этом зале, всех тех, кто сегодня и дальше готовит те самые диверсионные и террористические атаки против украинцев.

Власть должна была бы защитить критическую инфраструктуру Украины, прежде всего, выгнав из собственности россиян и зависимых от России олигархов, защитить украинские города, в том числе, создав качественную территориальную оборону. И власть должна была бы расстраивать армию и флот, прежде всего, не воруя у украинской армии.