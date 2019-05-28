Майданщики добились превращения Дня Победы в массовый символ протеста

28.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Доля украинцев, которые считают 9 мая Днём Великой Победы, сопоставима с процентом тех, кто проголосовал против Порошенко во втором туре президентских выборов.

Для них экс-президент являлся олицетворением той политики, которая пыталась втоптать этот праздник в грязь.

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Об этом в эфире канала «Topinform» рассказал директор Украинского центра социальной аналитики, экс-нардеп Евгений Филиндаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первые годы после Евромайдана власть прямо инициировала и способствовала нападкам «радикалов» на участников различных праздничных мероприятий 9 мая, многие просто боялись выходить, а те, кто выходили, пребывали под определённым риском нападений.

В этом году уже таких нападений практически не было по одной простой причине: власть уже проиграла президентские выборы, ей уже было не до того, чтобы организовывать срыв праздничных мероприятий.

У нас получилось, что после Евромайдана 9 мая приобрёл ещё более народный характер и стал праздником, определённым выражением протеста против политики уничтожения и страны в целом, и нашей исторической памяти, которую проводила все эти годы власть», – рассказал эксперт.

«То, что празднование 9 мая превратилось в массовый символ протеста против существующей последние пять лет политики, показали и итоги последних выборов, потому что как раз, в принципе, сопоставимые цифры тех, кто считает 9 мая Днём Великой Победы и большим праздником, с теми, кто во втором туре голосовал против Порошенко – как олицетворения той политики, которая пыталась этот праздник втоптать в грязь», – добавил Филиндаш.