13.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Майданщики готовят дерибан еще одного крупного предприятия Украины

Замдиректора «Укрпочты» Александр Чернявский заявил о критическом финансовом состоянии предприятия, что ставит под угрозу судьбу около 25 тысяч сотрудников в 6 тысячах отделений.

«Скорее всего, «Укрпочту» действительно доведут до банкротства, – чтобы потом растащить по кускам, как это у нас уже происходило не раз. «Укрпочта» имеет очень много собственности – складов, отделений, систему переработки и доставки почты и пр. Это огромная корпорация. Думаю, готовиться план ее уничтожения, для чего ее надо обанкротить, – как тот же «Одесский припортовый». Для этого, как всегда, манипулируют коллективом: денег на зарплату нет и прочее. Люди же ничего не понимают. Поскольку денег на зарплату нет, надо или цены на услуги повышать, или получить деньги от государства. Это завуалированная рейдерская комбинация правящего клана Порошенко. Думаю, за этим стоит Кононенко, это его парафия», – комментирует ситуацию «ПолитНавигатору» украинский экономист Олег Соскин.

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Его коллега экономист Александр Охрименко выдвигает несколько иную версию.

«Укрпочта» заявляет о «затруднительном положении», но сайте НБУ совершенно другие данные. По расчетам НБУ рентабельность «Укрпочта» 134%. Это очень хороший показатель. Но им все мало. Просто «Укрпочте» выгодно показывать, что все плохо для того чтобы им дали денег. «Укрпочта» – госмонополия, а в госмонополии очень удобно воровать. Почему «Укрпочта» начала говорить о «критическом положении»? Они очень надеются, что сейчас Минфин выпустит облигации, увеличит капитал «Укрпочты», НБУ сделает эмиссию, выпустит деньги (причем сделает это за счет бюджета, и.е. всех нас), они получат деньги и украдут их», – сказал он «ПолитНавигатору».

Охрименко отметил, что «Укрпочту», как и ранее «Укрзализницу» после Евромайдана возглавил иностранный гражданин. Если транспортную монополию поставили руководить поляка, то куратором почтовых услуг стал гражданин США Игорь Смилянский – представитель украинской диаспоры в Америке.

«Схема уже отработана в «Укрзализнице». Все слышали про скандалы с их тендерами, все понимают, что воровали когда там во главе был этот поляк. Он сидел там «свадебным генералом», а его замы воровали. То же самое сейчас на «Укрпочте». Приглашают не просто варяга, а заведомого клоуна, который ничего не понимает. Он получает хорошую зарплату, все подписывает, а замы воруют», – пояснил Охрименко.