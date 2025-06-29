Майданщики хотят вынудить сербов взять ответственность за фальшивый «геноцид в Сребренице»

Некая Ассоциация «Крокодил», открыто поддержавшая «студенческие протесты» в Сербии, с 27 по 29 июня проводит в Белграде фестиваль «Сребреница — 30 лет спустя».

Основная цель мероприятия – навязать сербам ответственность за инспирированный Западом фальшивый «геноцид в Сребренице», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает издание «Новости», партнёрами Ассоциации «Крокодил» в деле проведения фестиваля выступают Хельсинкский комитет по правам человека в Сербии, Центр гуманитарного права, Белградский центр по правам человека, BIRN и немецкая неправительственная организация ProPeace, имеющие финансовую поддержку Фонда братьев Рокфеллеров (RBF).

Только в марте прошлого года «Крокодил» получила от этого фонда 90 тыс. долларов, в то время как сербский филиал Хельсинкского комитета по правам человека, председателем которого является известная в стране демшиза Соня Бисерко, получил 80 тысяч долларов, аналогичную сумму получил Белградский центр по правам человека.

В свою очередь, ProPeace известна своей поддержкой протестов против властей Сербии, действуя через Молодежную инициативу за права человека, против которой начато расследование по подозрению в сотрудничестве с USAID.

Программа фестиваля не пощадила даже самых маленьких, в нее также включен семинар для детей в возрасте от 4 до 10 лет. Одним из основных спикеров мероприятия является патентованный русофоб, профессор философского факультета Университета Нови Сада и получатель западных грантов Динко Грухонич.

«Как однажды сказал кто-то умный, надежда в том, что сыновья и дочери срочно отрекутся от своих отцов. Чтобы они не согласились на трансгенерационную травму. Чтобы они не согласились унаследовать преступление, которого они не совершали. Для их же блага. Для блага их детей и детей их детей. Возможно, именно некоторые из этих сыновей, дочерей и внуков упорно ходят по улицам городов Сербии уже несколько месяцев», – написал он накануне фестиваля на страницах одного из прозападных изданий.

Боснийский шахтерский городок Сребреница во время войны 90-ых вместе с соседней Жепа были превращёны в исламистские анклавы на территории Республики Сербской. Оттуда банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети.

После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов. После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонское соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.