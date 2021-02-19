Майданщики: «На Украине возродился Антимайдан»

19.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Киеве прошел марш памяти погибших на Майдане активистов и боевиков АТО.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», мероприятие стартовало на Михайловской площади через памятник белорусскому боевику Михаилу Жизневскому в сторону Европейской площади.

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Далее участники акции, организованной так называемым «Движением сопротивления капитуляции», добрались до офиса президента, где потребовали отставки его главы Андрея Ермака и заместителя Олега Татарова, который во время Евромайдана был замминистра внутренних дел Украины.

Участники акции традиционно выкрикивали бандеровские лозунги, славили Украину и жгли файеры под офисом президента. В завершении они повесили на забор офиса баннер «Татаров = Антимайдан».

«За последние два года Антимайдан интегрировался в систему органов власти, он возродился в судах, возродился в прокуратуре, засел в офисе президента. Речь в частности об Олеге Татарове, который должен понести ответственность за преступления против революции достоинства, ну и, конечно, те люди, которые покрывают его, будут привлечены к ответственности точно также – это и Андрей Ермак, Андрей Портнов, который является олицетворением Антимайдана, один из ключевых его организаторов, преступлений режима Януковича и в частности, против участников «революции достоинства», – заявил один из участников акции.