Майданщики начали обсуждать Булгакова и осознали: «Просрали все – промышленность, образование»

04.09.2022  16:52 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Украина
Новости Украины

Воспевавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк возмутился агрессивной позицией националистов, требующих снести памятник и закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве как представителя русской культуры.

Об этом Дацюк высказался в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Булгаков не является моим любимым писателем. Так сложилось. Но когда мне говорят, что его читать не нужно, и его музей уничтожим, я выхожу из себя. Это чего вы так решили?

…Он (украинский националист – ред.) же хочет, сука, прийти и мне навязать свое видение. Он чувствует себя больным, если не пришел и не нагнул меня. Чувствует себя нездоровым. Он допустить не может, что кто-то может считать иначе, и с ним нужно договариваться.

В его картине мира, националиста, договаривание со мной, который считает иначе, это – уничижение», – негодовал мыслитель.

Романенко признал, что ключевая долгоиграющая проблема страны – полное отсутствие конструктивного диалога.

«В нашем обществе, ты должен иметь такой уровень связей, который защищает тебя от любого уровня угроз. Для этого ты должен  коммуницировать с абсолютно любыми группами, определяя свои цели и цели этих групп. И тогда у тебя все хорошо, несмотря на весь этот хаос, весь этот срач.

Но! Ключевая проблема нашего социума заключается в том, что это позволяет тебе реализовывать личные свои интересы или групповые, как это с нашими олигархами было, но на уровне общего дела мы тратим слишком много времени на этот срач и ненужную коммуникацию по поводу ненужных проблем, которая занимается значительную часть времени. Мы 31 год спорили о языке, вере, истории, Петлюре. В конечном итоге, просрали все – промышленность, образование», – констатировал Романенко.

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