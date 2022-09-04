Майданщики начали обсуждать Булгакова и осознали: «Просрали все – промышленность, образование»

Воспевавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк возмутился агрессивной позицией националистов, требующих снести памятник и закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве как представителя русской культуры.

Об этом Дацюк высказался в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Булгаков не является моим любимым писателем. Так сложилось. Но когда мне говорят, что его читать не нужно, и его музей уничтожим, я выхожу из себя. Это чего вы так решили?

…Он (украинский националист – ред.) же хочет, сука, прийти и мне навязать свое видение. Он чувствует себя больным, если не пришел и не нагнул меня. Чувствует себя нездоровым. Он допустить не может, что кто-то может считать иначе, и с ним нужно договариваться.

В его картине мира, националиста, договаривание со мной, который считает иначе, это – уничижение», – негодовал мыслитель.