05.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Россия, Украина
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Майданщики: Нажалуемся англосаксам, они накажут Россию!

Список российских граждан, причастных к суду над сдавшимися в плен моряками ВМС Украины, Киев должен передать правительству Великобритании для введения санкций, иначе повлиять на Россию не удастся.

Об этом во время круглого стола на тему: «Санкции против России: как удержать европейское единство?» в Киеве заявила сокоординатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работая с темой нарушения прав человека в рамках агрессии более четырёх лет, мы видим, что наибольшую реакцию удаётся получить от РФ не тогда, когда мы просто констатируем нарушения прав, а тогда, когда мы говорим, что составляем списки причастных лиц и передаём их представителям правительства, например, Великобритании. Тогда мы появляемся в российском телевизоре, и нас там полощут. Поэтому мне кажется это эффективным», – заявила майданщица.

«Я хочу присоединиться к призыву, может не прямому, со стороны украинского правительства касательно реакции в виде санкций, в том числе, на захват украинских моряков. Мы уже там видим множественные нарушения – недопуск адвокатов в Крыму, который был к раненым морякам, также мы видим низкую квалификацию, потому что они должны быть признаны военнопленными, однако Россия их обвиняет в криминальных правонарушениях, а это уже нарушение.

Однако судебный процесс ещё впереди, пока что пресечение было выбрано, мы можем говорить о привлечении прокуроров, но следственная группа остаётся неизвестной, однако эти люди также должны попасть под санкции. И что очень важно – в этих процессах, именно по морякам, в судебных заседаниях мы видим те же самые фамилии. Например, судья Можелянский, который принимал участие в запрете меджлиса и в других политически мотивированных процессах», – добавила Мария Томак.

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