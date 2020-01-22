22.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Донбасс, Украина
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Майданщики обвиняют Киев в сокрытии тяжелых потерь на фронте

Украинская военная группировка несет тяжелые потери на фронте в Донбассе, однако официальный Киев предпочитает скрывать эти данные, которые, в итоге, становятся достоянием общественности лишь благодаря т.н. «волонтерам АТО».

Об этом на телеканале Я-UA заявил бежавший из Донбасса майданщик Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстреливают из ствольной артиллерии. Впервые за 2018-2019 год начали использовать оружие 152 мм, «Гиацинт».  Такого раньше не было. Интенсивность боев, которые сейчас идут, чудесным образом замалчивается в украинских СМИ, делают вид, что ничего не существует. При этом появляются сообщения волонтеров о том, что позиции 72-й бригады постоянно находятся под обстрелами», – сокрушается Снегирев.

«Интенсивность обстрелов – 10 раненных… Используется коварная тактика, когда используются снайперы…Убито трое украинцев, все три жертвы – в момент использования снайперского оружия», – добавил беглый майданщик.

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