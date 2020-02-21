Майданщики оказались в меньшинстве на Украине

21.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Менее половины граждан Украины считают, что в 2014 году в стране произошла так называемая «революция достоинства».

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Центра Разумкова и фонда «Деминициативы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Только 45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как «революцию достоинства» события 2014 года, которые привели к свержению тогдашней власти.

При этом 17,7% респондентов назвали те события «вынужденной сменой власти не совсем легитимным способом», а 23% – «антигосударственным переворотом».

Примечательно, что лишь 37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, происходи он сегодня. Чуть более 10 % – антимайдан, а 39,1% не поддержали бы никого.

Исследование проводилось с 13 по 18 декабря 2019 года на всей территории Украины, за исключением вышедших из подчинения Киева Крыма и ЛДНР. Всего было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.