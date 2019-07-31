Майданщики отказываются верить в свой информационный разгром

31.07.2019, Луцк, Владимир Гладков

Киевский националистический режим проиграл информационную войну со здравым смыслом, именуемым «российской пропагандой».

Данный факт в эфире телеканала «Аверс» констатировал главный редактор издания «Волынские новости» Иван Савич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, Украина проиграла информационную войну. Факторов может быть несколько, но пять лет прошло с того времени, поэтому сейчас можем сделать работу над ошибками и посмотреть, почему так произошло.

В первую очередь, Украина оказалась не готова. Я думаю, даже не стоит делить эту информационную войну на то, что происходило на временно оккупированных территориях и, в частности, в других регионах.

Информационное пространство настолько было размыто, и пропаганда была настолько всеохватывающей, что противодействовать этому точечно было невозможно. Даже в сфере СМИ, я уже не говорю о соцсетях, где только в 2014-2015 мы услышали такую фразу, как «фабрика троллей», которая работала на государственном заказе, были специально обученные люди и механизмы – как в соцсетях незаметно подсаживать людей и навязывать им другое мнение.

Другое дело, что мы не можем сейчас легко и просто исправить эту ситуацию, нужно провести работу над ошибками, и, пользуясь опытом соседей и какими-то собственными наработками, проработать механизм, который позволит нам отбить позиции в этой информационной войне, которая является составляющей гибридной войны, которую ведет против нас Россия», – рассуждает Савич.

При этом экс-боевик «АТО» Богдан Пташник не поддержал данную точку зрения, охарактеризовав все разговоры о «пророссийском реваншизме» как манипуляции, призванные отвлечь общество от катастрофических последствий управления Украиной Петром Порошенко и его правительством.

«Страшный результат «За жизнь» это просто манипулятивная часть, чтобы отвлечь внимание от пятилетнего правления предыдущей власти. Если сопоставить, сколько «Оппоблок» набрал в 2014 году после Майдана, после Иловайска, после подъема добровольческого и волонтерского движения – даже в численном количестве депутатов было около 80, плюс мажоритарка. А теперь открываешь интернет: «Вы наголосовали, «Жопоблок» прошел». В таком количестве он не прошел, он количественно уменьшился, по сравнению с 2014 годом. Но эта истерия передается, и нам показывают, что их стало 34 человека против 80 бывших. Да, я считаю, что их вообще не должно быть в Раде, но по факту это тонкая манипуляция, на которую ведется много умных и патриотичных людей», – уверен Пташник.

Однако представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Волынской области Степан Родич признал нынешнее общественное мнение «трагедией» и выступил в поддержку инициативы Владимира Зеленского, которую тот позаимствовал из обещаний своего предшественника Петра Порошенко – о создании собственного русскоязычного пропагандистского телеканала.

«Буквально сегодня, отправляясь на эфир, просмотрел ведущие российские пропагандистские телеканалы – «Россия 1» и «Russia Today». Над чем идет завывание? Над тем, что новый президент Украины хочет создать пропагандистский телевизионный русскоязычный канал. Это их больше всего пугает, а то, что их пугает, нам нужно делать.

Действительно, надо найти средства, мы не найдем миллиарды, которые сегодня имеет «Russia Today», но пока мы не посадим на цепь каналы, о которых я сказал (каналы Медведчука – прим. ред.), до тех пор у нас порядка не будет.

Результаты голосования и на Востоке, и на Западе, и в Центре, в том числе и на Волыни – сподвижников, которые ждут, что Путин придет, немало, и это трагедия», – сокрушается Родич.