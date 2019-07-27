27.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Москва, Провокации, Россия, Украина
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Майданщики перекрыли движение в Москве

Движение транспорта по Садовому кольцу в центре Москвы было перекрыто сторонниками оппозиции, которые проводят несанкционированное шествие с требованием допуска к выборам «независимых» кандидатов.

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Прибывшая вскоре Росгвардия оттеснила участников беспорядков на тротуар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что майданщики в центре Москве действуют несколькими группами, на которые они разделились после столкновений возле мэрии.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на источники в Росгвардии сообщил, что силовики оценивают общее число протестующих в 5 тысяч человек.

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