Майданщики подрались с полицией и провели ритуал в розовом дыму

17.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Потасовкой с полицией и кострами с песнопениями под стенами украинского парламента ознаменовался второй день акции в защиту закона о тотальной украинизации.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», конфликт с протестующими разгорелся на фоне того, что правоохранители отказались пропускать «активистов», которые несли с собой брёвна для «ватры», которая представляла собой сложенные шалашом дрова и лозунг: «Не подливайте масла в огонь, не трогайте язык!»

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Толкотня и взаимные проклятия фактически переросли в потасовку, пока в конфликт не вмешались извне и пообещали, что костёр разжигать не будут.

Огонь действительно никто не разжигал, протестующие ограничились файерами, тем не менее канистра с горючим стояла возле импровизированного очага.

Майданщики в розовом дыму стучали в вёдра и распевали ритуальные песни.

Напомним, что протесты вызваны попыткой рассмотреть в парламенте законопроект продлить срок права получения образования на русском языке до 1 сентября 2023 года.