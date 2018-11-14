Майданщики понесли крупные потери

14.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Потери условного оранжевого электората на Западной Украине не меньше, чем потери бело-голубого на Юго-Востоке в результате ухода Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять сегодняшнее исследование трёх социологических фирм, которое показывает, что власть уже проигрывает повестку дня, то это создаёт поле для всех оппозиционных сил. Если посмотреть на интересы украинцев, то 60 процентов интересует рост цен на ЖКХ, 50 – процентов собственные низкие доходы, 40 – процентов рост цен на товары и услуги и только 9 процентов интересует «армия-мова-вера». Власть проигрывает информационную повестку дня, и всё, что она говорит, обществу не интересно”, – сказал Бортник.

По его словам, это даёт возможность оппозиционным силам как прозападного, так и провосточного лагеря выходить за рубежи своих традиционных электоральных ниш.

“Идеологические рубежи сегодня в обществе в значительной мере размыты. Но для того, чтобы их переходить, нужны правильные кандидаты – без хвостов, без тяжёлого политического прошлого (опыт поражений и невыполненных обещаний), люди с новым мышлением», – считает политолог.

“Причём мы говорим про бело-голубой электорат, дескать он потерян в Крыму и на Донбассе, но потери условно оранжевого электората на Западной Украине не меньше. Часть уехала на заработки, а часть людей, которые поддерживали Майдан, глубоко разочарована и находится в фрустрации, и политическим силам, которые работают на этом фланге, очень непросто вернуть к себе доверие», – резюмировал Бортник.