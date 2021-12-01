Майданщики пообещали не пустить самолёт Зеленского в страну после переговоров с Путиным

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Новости Украины

В день, когда станет известно о дате переговоров президента Украины Зеленского с президентом РФ, на улицы Киева выйдет миллион майданщиков.

Об этом во время акции на майдане независимости в Киеве заявил экс-замглавы СБУ, бывший депутат Верховной рады Андрей Левус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда тут будет миллион, они просто убегут без единого удара, без единого скандирования. Нам нужно работать, чтобы тут был миллион. Для этого надо организоваться, создать координационный совет, поработать в областях и выти очень сильно. Когда выйти – мы почувствуем все вместе. Но могу сказать точно: как только мы услышим дату встречи с Путиным, в тот момент мы должны быть готовы выйти на улицы и сделать всё, чтобы Зеленский больше сюда не вернулся. Летит туда – может больше не возвращаться!», – кричал Левус.