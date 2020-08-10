Майданщики рассеиваются после стычек с милицией в Минске

10.08.2020, Москва, Елена Острякова

В столице Белоруссии правоохранители зачищают улицы от сторонников оппозиции. Применялись светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, был открыт огонь резиновыми пулями. Есть пострадавшие, кадры окровавленных людей уже активно тиражируют западные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Минске отсутствует интернет. Полной информации о ситуации в городе нет. Корреспонденты передают разрозненные сведения по телефонам в Россию и другие страны.

Тем не менее, даже польский телеканал «Белсат», поддерживающий майданщиков, признает, что манифестанты понемногу расходятся по домам (службы такси не работают), хотя в центре Минска по-прежнему многолюдно, сигналят машины, фиксировалось появление симпатизирующих оппозиции групп байкеров.

Таким образом, в столице Белоруссии не строятся ни баррикады, ни разбивается палаточный лагерь. Однако в последующие дни оппозиция наверняка будет пытаться собрать новые митинги.

В пользу этого говорит то, что оппозиция опубликовала свой альтернативный результат экзитполов, согласно которому Александр Лукашенко проигрывает выборы с огромным счетом. В «Википедии» уже появилась информация, будто бы новым президентом Белоруссии является Светлана Тихановская.

«Википедия уже подсуетилась: президентом Белоруссии с 9 августа 2020 г. является Светлана Тихановская. Не знаете, она присягу на кухне принесла или прямо на улице?» – язвительно комментирует политолог Владимир Корнилов.

Сама Тихановская попыталась обратиться к народу, но не нашла информационной площадки. В итоге текст обращения зачитала ее соратница Мария Колесникова американскому изданию «Новое время», базирующемуся на Украине.

«Я Светлана Тихановская. Всю информацию мы получаем из поступающих смс-сообщений. Это очень тревожная и обрывочная информация. Я прошу всех, кто сейчас принимает решения, и прежде всего, командиров спецподразделений. Не надо применять силу против мирных граждан! В случае провокаций, пожалуйста, применяйте только соразмерные и самые необходимые меры», – говорится в обращении.

МВД распространило заявление о том, что контролирует ситуацию. В свою очередь, как и на Украине, майданщики распространяют неподтвержденные сообщения о «переходе милиции на сторону народа» в провинции. Появляются вбросы также об экстренном вылете членов семьи Александра Лукашенко в Турцию на частном самолете.

Украинские майданщики активно поддерживают «побратимов» в Минске – опекаемая СБУ нацистская организация «Фрайкор» из Харькова уже заявила о готовности отправить своих боевиков на помогу в Белоруссию. А Юрий Бутусов, редактор сайта «Цензор» экс-секретаря Совбеза Александра Турчинова, уверяет о подготовке российского десанта.

«Прямо сейчас российские спецслужбы собирают информацию и отрабатывают оперативные планы по вмешательству в беларусские дела вплоть до оказания «миротворческой помощи» согласно союзным соглашениям…Путин не захочет терять возможность присоединить Беларусь силовым путем, чтобы не допустить создания еще одного проевропейского государства между РФ и ЕС. Россия будет действовать агрессивно, чтобы захватить полный контроль над государством», – уверяет Бутусов.

Беспорядки в Минске вызывают восторг не только бандеровцев, но и обласканных властью российских либералов. «Количество протестующих впечатляет. Люди в буквальном смысле идут под пули», – восхищенно комментирует кадры из Минска телеведущая Ксения Собчак.