«Майданщики – рвань со стволами и свастиками» – побывавший в плену у «правосеков» миллиардер

04.10.2021 22:51 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинские «революционеры», устроившие госпереворот в Киеве в 2014 году, собственным примером лишний раз показали недопустимость и гибельность подобного сценария для России.

Об этом в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил российский миллиардер Андрей Ковалёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, понятно, тех революционеров не видел, но революционеров украинских видел. Тех, которые на майдане захватили власть, «правосеки». Я был в плену в Одессе на протяжении шести часов, человек 15 со стволами удерживали, со свастиками – как положено. Это – рвань. Если кто-то будет рассказывать сказки про белых рыцарей революции, это враньё. Это подзаборные грузчики, которые достали себе стволы, а там копейки стоят стволы, и теперь они главные стали. Мы, предприниматели, которые прошли через 90-е, никогда не допустим. Мы, предприниматели, не должны допустить повторение 17-го года, когда Россию убили. Слабый царь, уволил Столыпина, величайшего реформатора в нашей стране, наравне с Петром I, и результат: потерял свою жизнь, потерял свою семью, и мы потеряли страну», – рассказал миллиардер.

При этом, возвращаясь к настоящему времени, он выразил уверенность, что и его сын, и его внук будут ещё голосовать за Владимира Путина.

«Вас это радует или не очень?» – спросила Диана Кади.

«Меня бы обрадовало только одно. Если бы у нас в правительстве появились мощные реформаторы, и в стране начались реформы. Мне кажется, что Владимиру Владимировичу нужен Столыпин рядом, мощный. Не счетовод, не кассир, а Столыпин, который начнёт реформы, это вещь трудная, будет много недовольных, но реформы надо начинать», – ответил Ковалёв.