Майданщики схватились за голову: Польша переманивает молодёжь с Украины

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Новости Украины

Украина в этом году потеряет еще не менее 50 тысяч своих студентов, которых переманивает к себе Польша.

Об этом, выступая на «Форуме лидеров общественного мнения», заявил бывший вице-премьер по гуманитарным вопросам Николай Томенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стандарты приема в украинские ВУЗы в воюющей стране в десять раз сложнее и непонятнее, чем стандарты вступления в ВУЗы не только центральной, но и западной Европы. Сегодня у нас, по разным оценкам, 70 тысяч абитуриентов находятся за границей. Из них, по моей оценке, согласились в этом дурном тесте принимать участие порядка 27-30 тысяч. То есть, условно говоря, до 50-ти тысяч студентов мы уже потеряли, поскольку поляки что предлагают – электронкой вы присылаете заявление, польский язык вы не обязательно должны знать, выучите на протяжении года. И первый семестр, даже если в частное учреждение поступили, вы не платите первый семестр. Более того, вы живете в Польше и так далее. Таким образом, у меня вопрос – кто из правительства понесет ответственность за то, что мы потеряем в этом году 50 тысяч молодых, интеллектуально подготовленных людей, а потеряли до этого еще десятки тысяч людей?» – заявил Томенко.