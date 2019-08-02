Майданщики торжествуют: Поддержка русского языка на Украине падает

02.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине сокращается разделенность населения на проевропейскую и пророссийскую часть.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила симпатизировавшая Майдану киевский социолог Ирина Бекешкина.

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«Уже более 20 лет подряд Институт социологии проводит исследование ценностей и жизненных ориентиров украинцев. За это время региональная разделенность на проевропейское и пророссийское население на неоккупированных территориях действительно сокращается. Это видно не только по падению поддержки откровенно пророссийских проектов, но и, например, по вопросу о статусе русского языка. Если раньше около 50 % населения страны поддерживали особый статус русского языка, а 30 % были против, то сейчас с точностью до наоборот», – говорит Бекешкина..