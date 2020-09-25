Майданщики усилили травлю командования белорусского ОМОНа
Неизвестные расписали подъезд дома, в котором проживает командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
Об этом с восторгом сообщает польский телеграм-канал «Нехта», координирующий белорусские протесты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Знайте, белорусы. Квартира (казан номер) Балаба Д. фашист, убийца. Бежать некуда, крыса», – гласит надпись.
На торце дома написано: «Кровь на его руках. Предал народ. Пощады не жди!!!»
Также была расписана краской машина омоновца.
«Балабе ещё и тачку запартизанили! Красота!», – радуется «Нехта».
Сайт «Белорусский партизан» сообщает, что белорусский разработчик компьютерных игр Андрей Максимов, который несколько лет назад попал в список Forbes, разработал систему, моделирующий реальные лица силовиков по фотографиям, на которых они сняты в масках.
«Никому из силовиков не удастся уйти от ответственности, спрятавшись за маской», – пишет сайт.
Ранее на канале «Черная книга Беларуси» публиковались личные данные бойцов ОМОН и членов их семей, судей, работников госорганов и преподавателей белорусских вузов, которые «агитировали за русский мир».
Спасибо!
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