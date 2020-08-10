Майданщики в Минске взяли на вооружение опыт «арабской весны»

10.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Белорусский майдан идёт по тропе «цветных революций второй волны», ориентируясь на опыт «арабской весны».

Сначала разгоняется в СМИ информация о столкновениях между медийными людьми и правоохранителями, после чего на арену выпускаются ультранационалисты и боевики.

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Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Даниил Богатырев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотелось бы обратить внимание на то, по какому сценарию или, по крайней мере, до вчерашнего вечера хотели идти белорусские оппозиционеры. Это план так называемых цветных революций второй волны. Начался он с арабской весны.

Собственно, механика очень простая: в начале выходят люди с «красивыми лицами», креативный класс – блогеры, айтишники и прочие жители городов с доходом выше среднего, начинают координироваться через «Twitter», устраивают небольшой беспорядок какой-то.

Потом власти дают им за этот беспорядок по голове. Идеально для организаторов протестов, если кого-то убивают и, при этом, все это подсвечивают сакральные жертвы. А дальше на сцену выходят предельно жесточайшие радикалы, которые уже начинают рвать и метать», – пояснил политолог.

«В случае с арабскими странами, в роли первых, «креативного класса», были исламские демократы, а в роли вторых, радикалов, – радикальные исламисты: ИГИЛ, «Джабхат Фатх аш-Шам», если мы говорим о Сирии, и прочие.

И по такому же сценарию это развивалось в 2014 году на Украине, мы прекрасно видели это. И по такому же сценарию, примерно, хотели идти в Белоруссии», – привел аналогию Богатырев.

«То есть, мы видели, что первый протест был далеко не мирным, протестующие нападали на правоохранителей, протестующие действовали в провоцирующем русле и, вероятно, в ближайшее время все эти оппозиционные белорусские или квазибелорусские ресурсы будут разгонять информацию о том, что кого-то побили: «Вот, посмотрите, окровавленные фотографии протестующих», «А там, вот, кого-то задавили автозаком».

Вчера же тоже проходила информация, несмотря на то, что официальное МВД заявляет о том, что жертв не было, но оппозиционные СМИ писали, что кого-то задавило автозаком на улице. Выкладывали видео соответствующее. И действительно, человек был сбит, но скорее всего, остался жив», – добавил эксперт.