Майданщики в Сербии начали вооружатся. Усвоил ли Вучич историю Януковича?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Сербии у 51-летнего завсегдатая антиправительственных протестов Зорана Миланкова при обыске обнаружен целый оружейный арсенал. По одной из версий, «схрон» предназначался для грядущего мятежа с целью свержения президента Александра Вучича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правоохранители обнаружили и изъяли четыре автомата «Калашникова», одну снайперскую винтовку «Драгунова», пистолет-пулемёт «Томпсона», еще одну стрелковую винтовку со снайперским прицелом, пистолет, несколько магазинов и более тысячи патронов разного калибра. Однако затем начались странные вещи…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Вместо того, чтобы арестовать Миланкова на 48 часов, зам старшего прокурора Панчево Александр Дедаучич принял решение… освободить его. Как говорится в официальной формулировке якобы «за отсутствием оснований». Словно тот совершил какое-то незначительное правонарушение.

Таким образом, складывается ощущение, что и в структурах власти в Сербии есть лица, заинтересованные, чтобы уличные протесты в стране вылились в вооружённое противостояние.