Майданщики в Сербии захватили вуз, чтобы получить картинку «Полиция бьёт онижедетей»

17.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербская прозападная оппозиция, наигравшись с блокированием улиц и попытками нападения на президентский дворец, нашла новый объект для своих «акций» – Белградский университет.

В минувшую пятницу симпатизирующая майданщикам группа студентов выступила с заявлением, что «взяла под контроль» здание ректората.

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«Теперь студенты решают, кто входит и выходит из здания ректората! Руководство и сотрудники не могут войти без предварительных переговоров», – говорилось в заявлении, которое цитирует издание Informer.

Основным требованием у нарушителей спокойствия была отставка министра финансов Синиши Мали, которого они обвиняли в плагиате в случае с его докторской диссертацией.

Бывший ректор Бранко Ковачевич прокомментировал ситуацию журналистам, подчеркнув что оппозиция занимается политизацией работы вуза.

Ректорская коллегия Белградского университета выступила с открытым заявлением, где было сказано, что она запрещает чинить препятствия для нормального функционирования ректората и, в случае необходимости, примет все надлежащие правовые меры. Члены коллегии не одобряют несанкционированное пребывание в здании каких-либо лиц вне рабочего времени. Авторы документа считают, что такой способ выражения мнений не подходит академическому сообществу и что открытость ректората грубо используется.

Заместитель премьер-министра Зорана Михайлович также осудила вторжение майданщиков в здание ректората. Она подчеркнула, что никто не имеет права блокировать работу вуза.

«Каждый из студентов имеет право высказать свою позицию, но не имеет права блокировать ректорат. Будучи студентом, я протестовала по различным вопросам, но мы никогда не закрывали университет», – сказала Михайлович.

Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что не уволит министра финансов Синишу Мали по требованию оппозиционных студентов.

«Я не хочу жить в стране, где любые 15 человек могут блокировать что угодно и ставить ультиматумы», – сказал Брнабич на пресс-конференции.

Она напомнила, что в Белградском университете обучается около 100 000 студентов, и 18 сторонников оппозиции, вторгшихся в ректорат перед телекамерами, не могут навязывать свою волю остальным, сообщил Kurir.

Инцидент не обошел вниманием и президент Сербии Александр Вучич, подчеркнув, что надежда оппозиции была на вмешательство МВД и создание картинки с избиением студентов.

«Это было выражение бессилия в ректорате, желание спровоцировать вмешательство полиции», – сказал Вучич.

Он также подчеркнул, что протестующие не уважают свой университет, потому что, среди прочего, они входят в ректорат шортах. Помимо прочего, в группе майданщиков замечены люди, которые уже давноне студенты (Например, у здания был замечен председатель Демократической партии Зоран Лутовац, которому 55 лет, и другие представители «Союза за Сербию», приносившие гамбургеры «студентам»).

«Какой ты представитель студентов в 31 год? Представьте, что моя дочь в 17 лет пойдет в ясли устраивать забастовки. Надо было тебе закончить университет 7 лет назад, тем более, что у тебя не было срочной военной службы… А теперь ходишь по ректорату в шортах», – сказал президент.

«Пусть они делают все, что хотят. Только чтоб ректорат работал», – заключил Вучич.