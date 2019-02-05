Майданщики взяли курс на уничтожение шахтерских городов

05.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Принятые майданной властью реформы подводят шахтёрские города Донбасса к грани техногенной и социальной катастрофы.

Об этом в пресс-центре Верховной рады заявил депутат Сергей Сашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Город Лисичанск Луганской области оказался на грани техногенной и социальной катастрофы. На адрес нашей фракции пришло обращение лисичанского городского главы Сергея Шилина и и.о. гендиректора ПАТ «Лисичанскуголь» Зимина о помощи и недопущении возникновения чрезвычайной ситуации из-за остановки энергопитания шахт в следствии действия нового закона о рынке электроэнергии.

До 1 января на предприятие энергоподачу проводил луганский филиал госпредприятия «РЭС», сумма задолженности перед которым составляет более полутора миллиардов гривен. С 1 января, в соответствии с законом о рынке электроэнергии, поставки электроэнергии на угледобывающие предприятия проводит НЭК «Укрэнерго», которая получает оплату в соответствии с правилами розничного рынка, и в ультимативном порядке угрожает отключить электроэнергию в случае неуплаты.

Это не только в Луганской области. «Селидовуголь», шахта «Южнодонбасская», имени Сургая тоже находятся в таких же критических ситуациях. В «Селидовуголь» на данный момент задолженность по зарплатам составляет около двухсот миллионов гривен», – рассказал нардеп.

«Угроза неуплаты может привести к остановке энергопитания шахт, что приведёт к остановке отвода проветривания и потере угледобывающих предприятий, что, в свою очередь, приведёт к техногенной катастрофе и социальному взрыву. Это угроза не только для шахт, но и для городов, где они находятся. Потому что это моногорода – если нет наполнения бюджета, города умирают», – добавил Сашко.