Майданщики взялись за Тбилиси, выстраивая ось Украина-Грузия-Сербия

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

После попытки госпереворота в Белграде, сербским властям необходимо срочно наводить в стране порядок и привлекать к ответственности всех виновных, чтобы обезопасить себя от любой возможности реванша майданщиков.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Александр Дудчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что не случилось пока ещё «небесной сотни» в Тбилиси – это пока большая удача для тех, кто не вошёл в её состав. Исходя из традиций Саакашвили, он вполне может допустить подставу людей под пули, находясь в безопасном месте (в случае чего он может уехать в Голландию), и это настораживает. Потому что для него человеческая жизнь не представляет какой-либо ценности, он вполне может пожертвовать людьми, преследуя свои корыстные цели.

Печаль всей ситуации в том, если этим людям, которые сейчас находятся на Украине и организовывают майдан в Грузии, если им удастся сейчас перевернуть Грузию, то хоть там сейчас далеко не лояльный к России прозападный режим, будет режим ещё более жёсткий», – заявил политолог.

«И выстраивается такая дуга: сейчас Украина, Грузия на очереди, попытка государственного переворота и цветного майдана была уже в Белграде совсем недавно, и такая ось грузино-украино и, возможно, ещё и сербская может возникнуть в случае, если всё-таки не будет наведён порядок в стране, и виновные в начале очередного майдана не будут наказаны», – отметил эксперт.

«Украине нужно подумать, что она делает, для чего она приютила человека, против которого очень серьёзные подозрения в том, что он участвовал и в расстрелах, и в майданах, и это уже третий майдан, где он (Саакашвили – ред.) принимает участие», – добавил Александр Дудчак.