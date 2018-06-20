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20.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Сюжет дня, Украина, Финансы, Экономика коллапса, Энергетика

Майданщики загнали угольную отрасль в миллионные долги


Украинское правительство не в состоянии обеспечить нормальное управление в угольной отрасли, что привело к многомиллионным задолженностям по зарплате горнякам.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил нардеп Владимир Гусак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала 2000-х годов до 2014 года задолженности по зарплате на государственных шахтах Украины не было. Она снова появилась во время управления первого и второго правительств Яценюка. Сейчас задолженность снова превышает 500 миллионов гривен, шахтёры на многих государственных шахтах доведены до отчаяния. Мы имеем забастовки, голодовку на «Селидовугле», есть постоянные проблемы на «Волыньугле», «Лисичанскугле» и других государственных шахтах. Проблема заключается в том, что государство и министерство энергетики и угольной промышленности просто не в состоянии обеспечить нормальное управление на шахтах», – сказал депутат.

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